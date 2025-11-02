Это не простой праздник. Это измерение, существующее всего одну ночь - с рассветом видения исчезнут, оставив после себя отголосок вибраций пространства и осознания чего-то прекрасного, оставленного нам таинственными духами! В этот вечер портал откроется в одном из старинных домов, который изменится до неузнаваемости под убаюкивающий стук колес проезжающих мимо поездов... Одеяния должны соответствовать миру, в который ты хочешь попасть: пижамы, маски для сна, халаты, пенюары и все соответствующие атрибуты. Страж не пропустит не готовых к путешествию. F/C | D/C 21:00-04:00