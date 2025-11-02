ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Москва
  2. События

Dia De Los Suenos

Secret Place

Начало:

Завершение:

2500₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Это не простой праздник. Это измерение, существующее всего одну ночь - с рассветом видения исчезнут, оставив после себя отголосок вибраций пространства и осознания чего-то прекрасного, оставленного нам таинственными духами! В этот вечер портал откроется в одном из старинных домов, который изменится до неузнаваемости под убаюкивающий стук колес проезжающих мимо поездов... Одеяния должны соответствовать миру, в который ты хочешь попасть: пижамы, маски для сна, халаты, пенюары и все соответствующие атрибуты. Страж не пропустит не готовых к путешествию. F/C | D/C 21:00-04:00

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Lucky Day: летний финал
Lucky Day: летний финал

от 1500₽

Квартирник «Заблудшие в Голливуде»
Популярное
Квартирник «Заблудшие в Голливуде»

13000₽

Где мой 2008?
Где мой 2008?

2400₽

Вампирская вечеринка
Вампирская вечеринка

Бесплатно

Асайлум Москва х Баррель23 Дубай
Асайлум Москва х Баррель23 Дубай
c
по

от 3200₽

Фандомная Ночь(Fandom Night)
Выбор редакции
Фандомная Ночь(Fandom Night)

от 1400₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста