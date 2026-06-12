Ди, охотник на вампиров (1985)
Милютинский переулок, 15с1
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Бесплатно
Возраст 18+
Кино
Про событие
«Следуя по дороге мести, ты потеряешь свою человечность». В мире, где ночь длится дольше человеческой памяти, а древние замки хранят тайны давно забытых династий — бродят создания, окутанные проклятием вечности… В понедельник Лиля Констан, исследовательница готики и авторка проекта о готической культуре, приглашает тебя узреть историю охотника, рождённого между двумя мирами — полувампир, дитя двух природ. Перед просмотром сей мистической баллады Лиля также подготовит сказ о вампирах в аниме. Вход свободный, регистрация не требуется.
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