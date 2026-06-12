«Следуя по дороге мести, ты потеряешь свою человечность». В мире, где ночь длится дольше человеческой памяти, а древние замки хранят тайны давно забытых династий — бродят создания, окутанные проклятием вечности… В понедельник Лиля Констан, исследовательница готики и авторка проекта о готической культуре, приглашает тебя узреть историю охотника, рождённого между двумя мирами — полувампир, дитя двух природ. Перед просмотром сей мистической баллады Лиля также подготовит сказ о вампирах в аниме. Вход свободный, регистрация не требуется.