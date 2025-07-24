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Dex Opening

Dex, Шарикоподшипниковская ул., 13, с32

Начало:

Завершение:

от 1000₽ до 15000₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Открытие клуба DEX от команды Private Persons в стенах Армы / Мутабора. Лайнап жирнющий: Rlgn / Locked Club / Hespermen / Any act / Love Object / Poima / Rimma Kim / Vlas Leskin / Hipushit / Bogdamn / Roma Nemov / Vika Barkal / Rvbbt / Saintgold / Masha Volum / Sofia Rodina / Nechkin / Ildar Iksanov / Utah / Raumtester / Rwanda / Sеxstasy / Easy Fresh / Dragos Ilici / Shulya / guinta / Nocow

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