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Открытие клуба DEX от команды Private Persons в стенах Армы / Мутабора. Лайнап жирнющий: Rlgn / Locked Club / Hespermen / Any act / Love Object / Poima / Rimma Kim / Vlas Leskin / Hipushit / Bogdamn / Roma Nemov / Vika Barkal / Rvbbt / Saintgold / Masha Volum / Sofia Rodina / Nechkin / Ildar Iksanov / Utah / Raumtester / Rwanda / Sеxstasy / Easy Fresh / Dragos Ilici / Shulya / guinta / Nocow
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