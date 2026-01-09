DJ's: Super JV (Live) Lavrutz Sputnik Aman Po-Kaifu b2b Mutenoise Iner & Oiuna Classonix Guydee DEX Launchpad — новая серия клуба, где мы открываем пространство для молодых промоутеров. Это точка входа в индустрию: небольшие форматы, новые команды, свои идеи и разные способы слышать танцпол.