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Один из основателей детройтского звучания — Derrick May — даст эксклюзивное выступление в DEX на открытии клубного сезона 25/26. Его сеты — это всегда больше, чем музыка: это путешествие в историю электроники, где пульс ритма соединяется с энергией танцпола. Живое прикосновение к корням детройтского техно!
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