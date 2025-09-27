Один из основателей детройтского звучания — Derrick May — даст эксклюзивное выступление в DEX на открытии клубного сезона 25/26. Его сеты — это всегда больше, чем музыка: это путешествие в историю электроники, где пульс ритма соединяется с энергией танцпола. Живое прикосновение к корням детройтского техно!