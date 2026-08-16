Легендарный фильм-марафон, рассказывающий истории 12 девушек, живущих в отеле «Челси», где запечатлено само здание и экстравагантные ночные бабочки, порхавшие в этом полубогемном районе Манхэттена. Все показы бесплатные, а бронировать места заранее не нужно. Не забудь паспорт.