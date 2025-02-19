Возраст 16+
Кино
Еда
Про событие
О фильме: Девушка Адель хочет покончить с собой, прыгнув с моста. Метатель ножей Габор тоже на грани, однако он вмешивается и предотвращает самоубийство. Ему удаётся уговорить Адель стать мишенью в представлении по метанию ножей. Бронь по телефону.
Контакты
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи