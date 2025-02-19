О фильме: Девушка Адель хочет покончить с собой, прыгнув с моста. Метатель ножей Габор тоже на грани, однако он вмешивается и предотвращает самоубийство. Ему удаётся уговорить Адель стать мишенью в представлении по метанию ножей. Бронь по телефону.