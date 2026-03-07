Празднование 8 марта с эмоциональным погружением в мир электронной музыки и танца. Артисты качнут мощным миксом стилей: Хаус, Бэйс, Афро, Минимал, Техно, Драм-энд-бэйс, Тех-хаус. Тебя ждёт профессиональный звук и эпичное световое шоу. Выпускники аудиошколы DJ Грува в одном клубном пространстве на двух танцполах взорвут своими треками эту танцевальную ночь. Диджеи: Nejtrino Stan Rave Stepski Saint Rider LIRA Softskilla Android M.Pravda PERETSE Sorokova Alyona Axyonova Aks Gol’man GREENISE Korolev