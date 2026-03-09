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Девичник с психологическими картами

Искусство Гармонии, 4-й Самотёчный переулок, 9, 3 этаж

Начало:

Завершение:

от 1200₽ до 1700₽
Возраст 16+

Про событие

Нетворкинг, где будут обсуждать аспекты женственности, чувств и эмоций + практика с психологическими картами. Будет экологичная дискуссия о видах женственности. Поговоришь также об оттенках настроения и эмоциях: и «негативных», и «позитивных». На материале психологических карт «Тайны женской силы» обсудишь разные аспекты женственности и (по желанию) истории из жизни. Будут также упражнения для развития эмоционального интеллекта. Мероприятие пройдет в уютном кабинете центра "Искусство гармонии" (м. Достоевская/Новослободская). В группе всего 8 мест. Ведущая: Мария Дамбис – окончила с отличием факультет психологии и педагогики РосНОУ по программе «Психология личности». Прошла учебный курс по эмоциональному интеллекту и провела 30+ семинаров с разными наборами психологических и метафорических ассоциативных карт, а также серию женских медитативно-танцевальных практик.

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