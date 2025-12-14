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Детективно-ролевая игра по Гарри Поттеру

Вспышка
Нижняя Красносельская ул., 35, стр. 2

Начало:

Завершение:

1200₽
Возраст 0+
Игры
Спектакли

Про событие

В мире магии происходят таинственные события — ты оказываешься в центре расследования. Убит знаменитый профессор Северус Снейп! Игра по мотивам «Гарри Поттера» сочетает в себе мафию и детективно-ролевой формат! Знание сюжета фильмов не требуется. Запись через ТГ

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