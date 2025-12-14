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В мире магии происходят таинственные события — ты оказываешься в центре расследования. Убит знаменитый профессор Северус Снейп! Игра по мотивам «Гарри Поттера» сочетает в себе мафию и детективно-ролевой формат! Знание сюжета фильмов не требуется. Запись через ТГ
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