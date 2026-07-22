Шёпот в кулуарах, бокал шампанского и идеальное убийство. Ты приглашён на самое ожидаемое событие сезона — торжественный гала-вечер в частном музее знаменитого филантропа и коллекционера Арчибальда Торна. Сегодня он впервые представит публике легендарный изумруд «Змеиный Глаз», окутанный мрачными легендами. Но праздник продлится недолго. Прямо во время приветственной речи Арчибальд Торн падает замертво. Двери особняка заблокированы службой безопасности. Среди присутствующих гостей скрывается убийца. И у каждого из вас есть мотив, грязная тайна и веская причина желать Торну смерти. Что тебя ждёт на игре «Последний экспонат Арчибальда Торна»? Полное погружение: Ты получишь детальное досье своего персонажа. Кем ты станешь? Расточительным племянником? Известным фотографом? Гениальным реставратором? Или детективом, готовым вывести всех на чистую воду? Настоящий детектив: Вместе с профессиональными следователями тебе предстоит обыскивать кабинет покойного, изучать скрытые фотоснимки, улики и расшифровывать диктофонные записи. Психологическая дуэль: Сможешь ли ты скрыть свои грехи, подставить соперников и найти убийцу? Или убийцей окажешься именно ты? Дресс-код: Коктейль / Вечерний: чёрный галстук Всего 12 ролей участников и 2 роли профессиональных детективов. Что включено в стоимость вашего билета? Участие в иммерсивном детективе: твоя индивидуальная роль, личное досье с секретами, игровые материалы и работа ведущего с профессиональными детективами. Приветственное шампанское: бокал игристого на входе для вдохновения и лёгкого флирта с фортуной (игристое будет сопровождать тебя весь вечер!). Изысканные фуршетные закуски: лёгкие гастрономические сеты, которые идеально дополнят атмосферу роскошного гала-вечера в музее.