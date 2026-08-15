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Про событие
Усачевский рынок превратится в настоящую итальянскую деревню. На площадке у фонтана появятся тематические фотозоны с атмосферными деревенскими декорациями, а резиденты рынка будут готовить традиционную пасту и пиццу из дровяной печи. Гостей также ждут кулинарные мастер-классы, контактный дворик с животными, которых можно будет угостить лакомствами с рынка, танцы и песни под любимые итальянские хиты. Завершатся выходные киносеансом под открытым небом.
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