Усачевский рынок превратится в настоящую итальянскую деревню. На площадке у фонтана появятся тематические фотозоны с атмосферными деревенскими декорациями, а резиденты рынка будут готовить традиционную пасту и пиццу из дровяной печи. Гостей также ждут кулинарные мастер-классы, контактный дворик с животными, которых можно будет угостить лакомствами с рынка, танцы и песни под любимые итальянские хиты. Завершатся выходные киносеансом под открытым небом.