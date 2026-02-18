В среду избавишься от негативных настроений и будешь созерцать внутренний светоч на ультра позитив фесте Depressman. Слиться с эфиром в полном надежд звучании дума, сладжа, стоунера, гранжа и пост-рока помогут эти герои: Сера, The Depressounds, Тлеетъ, Инстинкт V FC/DC