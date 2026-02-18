Возраст 18+
Концерты
Фестивали
Про событие
В среду избавишься от негативных настроений и будешь созерцать внутренний светоч на ультра позитив фесте Depressman. Слиться с эфиром в полном надежд звучании дума, сладжа, стоунера, гранжа и пост-рока помогут эти герои: Сера, The Depressounds, Тлеетъ, Инстинкт V FC/DC
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи