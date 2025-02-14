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День всех влюбленных в Доме винтажной музыки

Аудиомузей «Дом винтажной музыки»
улица Орджоникидзе, 1

Начало:

Завершение:

10000₽
Возраст 18+
Вечеринки
Мастер-классы
Еда

Про событие

Согласно знаменитой книге Гэри Чепмена у любви есть пять языков: время проведённое вместе, теплые прикосновения, помощь в чем-либо, слова любви и, конечно же, подарки. Дом винтажной музыки приглушает отпраздновать День всех влюблённых и использовать все пять способов выразить друг другу ваши чувства. В программе: - Два специальных коктейля и лёгкая закуска для каждого; - Мастер-класс для двоих с профессиональным художником Анастасией Крузе по росписи двух настольных ламп (все необходимые материалы предоставляются); - Фотосъемка с фотографом в зоне музея; - Диджей JFlavi и танцы, во время которых ты сможешь сделать заказ из меню кафе «Меломан».

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