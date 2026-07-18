Возраст 16+
Про событие
В этот день на базе соберутся друзья и по совместительству любимые спортивные сообщества Москвы. Паруса встретятся с шоссейным велосипедом, шахматы с боксерскими перчатками, коврики для йоги с ракетками для пинг-понга. Приходи, чтобы открыть для себя новый вид спорта или попрактиковаться в уже знакомом. А вечером выйдешь на воду, чтобы принять участие в дружественной гонке. Программа следующая: Спорт 10:00–12:00 — заезд на шоссейных велосипедах вместе с Lim Cycling Club — культурно-спортивным сообществом, которое объединяет людей через велоспорт. Заезд начнется в 10:00 у веранды «Марко и Луи в UCLAD SPACE» (Спиридоньевский пер. 9с1), а финиширует в 12:00 на базе Силы ветра в Строгино. Для участия нужны шоссейный или гравийный велосипед и шлем. Средняя скорость заезда: 26, 28 и 30, 32 км/ч. Регистрация открыта на сайте LIM / CC. 12:00–20:00 — пинг-понг с Ping Tablet: весь день свободная игра, с 15:00 — турнир. Для регистрации добавь стикер в комментариях к посту: https://t.me/pingtablet/7423 12:30–13:30 — функциональная тренировка с Екатериной Волошиной, телеведущей, профессионалом в фитнесе и представителем проекта Loom27. 14:00–20:00 — шахматная зона Re Chess: свободная игра, с 17:00 — турнир. 14:30–15:30 — кардио-рейв от IRNBY TRAINING CLUB — спортивного сообщества, которое помогает влюбиться в спорт и сделать движение частью жизни. Тренер: Дмитрий Бондаренко. 15:30–16:30 — тренировка по боксу с Василием Лисицей, тренером Rocky Road Gym — клуба, где сочетаются дух классических боксерских залов и современный подход к тренировкам. 18:00–20:00 — гонка для новичков на спортивных яхтах SV20. Лекторий 13:00–13:30 — «Как разблокировать новые маршруты и места благодаря спорту». Злата Фетисова, журналист, автор «Москвички», РБК Стиль, основатель телеграм-канала о вдумчивых путешествиях «Зона комфорта». 14:00–14:30 — «Как спорт улучшает качество жизни». Екатерина Волошина, телеведущая и специалист по здоровому образу жизни. 15:30–16:00 — «Как сбалансированно питаться и наконец-то добрать белок?». Лектор Екатерина Матыскина, нутрициолог сообщества IRNBY CLUB 16:30–17:30 — паблик-ток о спортивных сообществах: как выбрать подходящее. Модератор — Миша Фомин, шеф отдела креатива и спецпроектов «Спорт-Экспресса». Участники: Саша Сколков, сооснователь Силы ветра, капитан и автор телеграм-канала «Саня, открой!»; Наталья Чувиковская, придумавшая Lim Cycling Club; Владимир Беркман, яхтенный брокер и основатель сообщества Wave Surf; Андрей Ривер, основатель Social Run Community. Весь день на базе будут проходить воркшопы по подъему и уборке генакера, работать тренажер по откренированию и корнеры «Спорт-марафона» с карабинами. И, конечно, участники будут танцевать под диджей-сеты друзей, среди которых Соня Мунтян и многие другие.
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