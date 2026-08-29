ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Москва
  2. События

День рождения Substance

Substance
улица Крымский Вал, 9с5

Начало:

Завершение:

от 0₽ до 1500₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Лето сдаёт позиции, но грустить по этому поводу здесь не собираются. Последние выходные августа Substance забирает себе, чтобы отпраздновать свой день рождения. Крыша, Москва-река, конец лета и большой лайнап из друзей Substance. За пультом — Karl Chix, Les, Lebron, Mireille, Tagir, Ogannes, Anushka, Balinsky, Enfant, Ilya Tokarev и секретный гость из-за границы. Бесплатная регистрация до 21:00 После 21:00 — вход 1500 руб. Провожаем лето так, чтобы потом было что вспомнить.

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Lucky Day: летний финал
Lucky Day: летний финал

от 1500₽

Квартирник «Заблудшие в Голливуде»
Популярное
Квартирник «Заблудшие в Голливуде»

13000₽

Где мой 2008?
Где мой 2008?

2400₽

Вампирская вечеринка
Вампирская вечеринка

Бесплатно

Асайлум Москва х Баррель23 Дубай
Асайлум Москва х Баррель23 Дубай
c
по

от 3200₽

Фандомная Ночь(Fandom Night)
Выбор редакции
Фандомная Ночь(Fandom Night)

от 1400₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста