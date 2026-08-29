Лето сдаёт позиции, но грустить по этому поводу здесь не собираются. Последние выходные августа Substance забирает себе, чтобы отпраздновать свой день рождения. Крыша, Москва-река, конец лета и большой лайнап из друзей Substance. За пультом — Karl Chix, Les, Lebron, Mireille, Tagir, Ogannes, Anushka, Balinsky, Enfant, Ilya Tokarev и секретный гость из-за границы. Бесплатная регистрация до 21:00 После 21:00 — вход 1500 руб. Провожаем лето так, чтобы потом было что вспомнить.