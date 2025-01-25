Студия йоги «Дыши» празднует 8-летие! И приглашает тебя в гости на телесные мастер-классы, попробовать техники концентрации, постоять на гвоздиках, изучить дыхательные практики. Полноценное погружение в йога-мир:) 25 и 26 января, с 10:00 до 19:00 каждый день. Программа двух дней: 25 января (суббота): - Открытый урок по Хатха-йоге (10:00–11:30) - Регулярный класс хатха-йоги, средний уровень с Катей Заець - Класс с Дмитрием Деминым (13:00–15:00) — 2 000 р - Регулярный класс пранаямы, техники концентрации внимания с Надеждой Смокотиной - Гвоздестояние с Инной Севастьяновой (16:30–18:00) — 2 500 р - Лекция «Суть, цели и задачи йоги» + чаепитие (16:30–18:00) — донейшн 26 января (воскресенье): - Кундалини-йога + гонг-медитация «Алхимия любви» с Леной Устименко (11:30–13:00) — донейшн - Универсальная мандала-йога с Надеждой Смокотиной (14:00–16:30) — 3 000 р А ещё тебя ждут чай, угощения и душевное общение. Как пройти: ЖК «Итальянский квартал», вход с КПП №2, со стороны Пыхов-Церковного проезда, код на калитке 1008 (звонок), далее 100 м до вывески ДЫШИ.