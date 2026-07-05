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День рождения Едва Знакомы

Едва знакомы 5.0
Большой Козловский переулок, 13/17

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от 0₽ до 2500₽
Возраст 6+
Еда

Про событие

Уже 5 лет здесь делают людей чуточку счастливее, создают разные тёплые события, показывают кино, кормят вкусной едой и много-много говорят и делают для того, чтобы всем стало менее одиноко и страшно ходить куда-то в компании незнакомцев. Как планируют праздновать? 13:00 — 18:00: будет небольшой гастро-маркет любимых позиций, которые ты сможешь отведать на месте или забрать с собой домой. Небольшая выставка — как это было, куда организаторы шли, куда сворачивали и что поняли. 14:00 — 15:30: большой открытый диалог в формате public talk с основательницей проекта Анастасией Лориоли и командой: расскажут про путь и историю (Ахмед и Настя), отдельно сделают блок про гастрономическую составляющую (су-шеф Катя), также попрактикуются в искусстве придумывания идей (Оля) и, конечно же, расскажут про то, на чём всё держится (Маша). 16:00: вместе с самой талантливой Альбиной (Bottega Alba) и её командой разрисуют огромный торт и задуют свечи все вместе. 19:00 — 22:00: большой тёплый итальянский ужин, чтобы вместе отпраздновать этот день. Обрати внимание, есть как платные, так и бесплатные мероприятия.

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