Крупнейший отечественный регги-фестиваль в честь дня рождения самого популярного регги-исполнителя в мире. Клуб «Glastonberry» на десять часов станет эпицентром позитивных вибраций. Регги, даб, ска, дэнсхолл, джангл — приготовили для тебя всё самое вкусное. Звезда отечественного раггамаффина Коля Маню выступит с живым бэндом The Stereodrop. Рома ВПР с друзьями-музыкантами покажет, что такое рутс-регги по-русски. Конечно же, специальный сет с песнями Боба Марли от трибьют-бэнда «Слава Бобу!». За ска в этот раз отвечают целых два коллектива: впервые на фестивале — группа Shootki, и знатоки традиционного ямайского ска и рокстеди — Radio Rocksteady, которые вместе с Ostapkin представят свой свежий альбом целиком. Smoky D прибудет из Санкт-Петербурга, чтобы раздать мощнейший вокальный рагга-джангл. А за регги с русской душой отвечают дебютанты фестиваля — группа Подуха. География расширяется. Из Уфы на фест едет группа Arctic Riddim со своим неповторимым грувом и женским вокалом, которым можно гордиться. Ещё один коллектив с женским вокалом и глубоким дабовым вайбом Dub Vibes везут из Нижнего Новгорода. В разгар мероприятия откроется второй танцпол, куда пригласили мощную кастомную саундсистему Bolshedub, которая будет транслировать даб и регги-музыку с винила и не только. За пульт управления вибрациями, которые ты ощутишь телом, встанут: lpsky, Shum I, RootsLada, bolsheruk, Daily Vibes и BST (селекшн и саксофон). Не исключены спонтанные саундсистемные MC-cессии. «Моя музыка будет жить вечно», — говорил Боб Марли. И оказался прав! Сотни прекрасных людей соберутся, чтобы как следует отпраздновать день рождения короля регги-музыки.