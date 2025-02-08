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День Рождения Боба Марли

Баунс
Ямского Поля 3-я ул, д 2, корп 6

Начало:

Завершение:

от 1500₽ до 3600₽
Возраст 18+
Концерты
Фестивали

Про событие

Боб марли жив! В Москве состоится большой регги-фестиваль в честь дня рождения короля регги-музыки. Тебя ждут выступления лучших отечественных регги-артистов. На двух танцполах будет представлено всё разнообразие ямайской музыки – регги, даб, ска, джангл, дэнсхолл. На главной сцене выступят: Коля Маню & The Stereodrop, Рома ВПР & Friends, Павел Воробьев (COMEDOZ), Каникулы Бонифация, НЕБУHIGH!, Ларюшкин, Rapapam, Ostapkin, Radio Rocksteady, ну и, конечно же, большой Трибьют Бобу Марли! На втором танцполе команда Family Vibes при поддержке Rastashop развернёт свою саундсистему, чтобы раздать по-настоящему мощный звук. Ожидается много винила, крутых селекторов и MС.

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