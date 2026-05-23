Бару исполняется 4 года. В программе вечера с 19:00: — «Крепкий» подарок каждому, угощают в честь дня рождения — Барабанщик встретит мощными хитами 2000х — Задорный ведущий проведет незабываемый вечер Вечеринка закрытого формата, по брони стола. Забронировать стол можно по номеру телефона или на сайте.