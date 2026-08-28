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День рождение клуба

Dex
Шарикоподшипниковская ул., 13, стр. 32

Начало:

Завершение:

от 3000₽ до 100000₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Большой праздник в честь первого дня рождения клуба: легендарный британский джангл- и драм-н-бейс-продюсер и диджей Aphrodite и более 30 выступающих на всех сценах. Лайн-ап: Ptashenko Denis Kostitsyn Easy Fresh Rimma Kim Rlgn Roks Dead Moon Raumtester Raw Takes Bogdamn Promise Poima Arpatronic Аудиовирусы Paykmsh Any act Apo ZABELIN NOCOW Oddkut San Proper Abelle Fobos Hailey GLS Afrodite

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