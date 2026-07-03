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День Рождение Факосимы

Happy End Bar & Kitchen, Спиридоньевский переулок, 9с1

Начало:

Завершение:

1500₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

В этом году бренд Fakoshima и его основатель Константин Шиляев отмечают день рождения так, как это должно происходить: громко, красиво и без компромиссов. Вечеринки от Fakoshima проходят редко и туда не так просто попасть. Но впервые день рождения бренда Fakoshima и основателя бренда будет проходить при свете сафитов в густом дыму хейзеров, в атмосфере ночной жизни. Не каждая вечеринка становится событием, но каждая вечеринка Fakoshima оставляет после себя историю. В программе вечера: • Б2б сет от основатель бренда — Константина Шиляева (aka Fakoshima) совместно с Koves • Фееричное выступление-перфоманс от Tokka Show • Диджей сеты от резидентов агентства Бэк • Секретные гости

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