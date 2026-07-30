День плёночного бадди
ул. Новодмитровская 1
Начало:
Завершение:
Бесплатно
Возраст 18+
Мастер-классы
Про событие
Встреча тех, кто уже снимает на плёнку или только хочет попробовать. Команда фотолаборатории Filmy расскажет тебе о камерах, плёнках и съёмке, поможет разобраться в настройках и ответит на любые вопросы. А ещё можно будет взять камеру из коллекции Filmly, зарядить её пленкой и отправиться на прогулку по Хлебозаводу — чтобы сразу проверить теорию на практике. Вход по регистрации.
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