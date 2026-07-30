Встреча тех, кто уже снимает на плёнку или только хочет попробовать. Команда фотолаборатории Filmy расскажет тебе о камерах, плёнках и съёмке, поможет разобраться в настройках и ответит на любые вопросы. А ещё можно будет взять камеру из коллекции Filmly, зарядить её пленкой и отправиться на прогулку по Хлебозаводу — чтобы сразу проверить теорию на практике. Вход по регистрации.