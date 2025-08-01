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День открытых дверей в школе музыки

Music Club, Игарский пр., 8

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Завершение:

Бесплатно
Возраст 0+
Мастер-классы

Про событие

Можно попеть, поиграть на барабанах, фортепиано, гитаре? - Да, можно и нужно, причем за 0 рублей. В программе: - Бесплатные мастер-классы по вокалу (эстрадно-джазовый, академический, рок, соул), фортепиано, барабанам, гитаре (классика, акустика, электро, бас). - Сценическое перевоплощение, актерское мастерство, ораторское искусство, риторика - у шикарного педагога Елены. - Экскурсия по школе.

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