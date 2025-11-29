День короля саспенса! 29 ноября Horror Production при поддержке издательства Рипол классик и клуба Адреналин приглашает всех любителей кино отметить "День Альфреда Хичкока" Тебя ждут тематические лекции, викторины, конкурсы с призами, и, конечно, кинопросмотр. Организаторы собрали первоклассную команду экспертов, готовых поделиться знаниями о многообразном наследии Хичкока, до сих пор влияющем на многие направления кинематографа — от хоррора и триллеров до детских мультфильмов. В программе: Егор Москвитин: «Уроки Хичкока для всех, кроме режиссеров» Денис Данилов о наследии легендарного «Психо» Дмитрий Соколов о затенённом наследии мастера саспенса Антон Мамон: почему «Окно во двор» Хичкока — главный фильм своей эпохи Алексей Гравицкий о влиянии Хичкока на отечественный кинематограф Александр Марков: «Хичкок как медиаархеолог аффективных технологий» Николай Калиниченко: «Тень Хичкока в кинематографе» Ася Занегина о связи Хичкока с литературной готикой Ты получишь уникальную возможность углубить и улучшить своё понимание работ великого режиссёра, а также сможешь пообщаться с лекторами в непринуждённой атмосфере.