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День фонда «Подари жизнь»

Усачёвский рынок, Усачёва улица, 26

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Бесплатно
Возраст 16+
Концерты
Еда

Про событие

На Усачёвском рынке пройдёт День фонда «Подари жизнь». Часть выручки ресторанов-участников и все собранные во время праздника средства будут направлены на помощь детям с онкологическими и тяжёлыми гематологическими заболеваниями.   В течение дня за прилавками корнеров-партнёров будут работать актёры, музыканты и блогеры, среди которых Юлия Снигирь, Влад Ценёв, Антон Шурцов, Алёна Долголенко, Диана Енакаева, Даша Котрелёва, Дима Стрижак, Чупля, Ксения Трейстер, Валентина Алексеева и другие друзья фонда. Гостей также ждут фотобудка, шоу мыльных пузырей, ростовые куклы, а также возможность собрать «Бусины храбрости» —символ поддержки детей, проходящих лечение. Завершится вечер бесплатным концертом групп «лампабикт» и UGLI.

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