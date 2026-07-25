На Усачёвском рынке пройдёт День фонда «Подари жизнь». Часть выручки ресторанов-участников и все собранные во время праздника средства будут направлены на помощь детям с онкологическими и тяжёлыми гематологическими заболеваниями. В течение дня за прилавками корнеров-партнёров будут работать актёры, музыканты и блогеры, среди которых Юлия Снигирь, Влад Ценёв, Антон Шурцов, Алёна Долголенко, Диана Енакаева, Даша Котрелёва, Дима Стрижак, Чупля, Ксения Трейстер, Валентина Алексеева и другие друзья фонда. Гостей также ждут фотобудка, шоу мыльных пузырей, ростовые куклы, а также возможность собрать «Бусины храбрости» —символ поддержки детей, проходящих лечение. Завершится вечер бесплатным концертом групп «лампабикт» и UGLI.