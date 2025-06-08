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День бодиворка и движения

Дебри, Дербеневская улица, 14к3

Начало:

Завершение:

3500₽
Возраст 18+

Про событие

Движение в парах, но не в близком контакте, игры на взаимодействие. Бодиворк с касанием, без специальных массажных техник. С детства лето — что-то особенное. Каникулы, поездки, свобода. Запахи трав, цветов, больше прочитанных книг, природа, реки, озера, моря, дышащий лес. Втечь в лето через разрешение себе напитываться и греться. Через глубокое дыхание и контакт с телом. Через бережное прикосновение, через возможность быть рядом друг с другом, взгляды и слова. Через наблюдение процессов других людей — всё это можно будет практиковать на Дне бодиворка и движения. Участники сядут в круг, поговорят, настроятся. Подвигаются и проживут переход в лето. Будет медитация и небольшой процесс, символизирующий этот переход. Ведущие: Андрей Ветер и Софья Азарова.

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