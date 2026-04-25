В последние годы о демографии говорят всё чаще и громче. Кого-то пугает страх перенаселения планеты, а кто-то всерьёз озаботился угрозой вымирание целых народов и стран. На лекции разберёшься, какие современные страхи и стереотипы в сфере демографии правда, а какие преувеличение или вымысел. Какой и чьей статистике можно доверять, а какую лучше полностью игнорировать. Усилия каких государств и в каких формах приводят к измеримому росту рождаемости и снижению смертности. В рамках выступления будут использованы авторские, уникальные для российской и мировой практики визуальные материалы (диаграммы, графики), с помощью которых обилие данных не помешает создать цельную и стройную картину вещей (ими уже пользуются в Администрации президента, ведущих мозговых центрах, цитируют госслужащие из стран на 4 континентах). С опорой на факты обсудят, какова реальная ситуация демографии России, стран постсоветского пространства, крупнейших государств планеты. Будет представлен самый актуальный и вероятный сценарий депопуляции и её глубины. Лекция будет полезна всем тем, кто хочет расширить собственный кругозор, разобраться в одной из самых актуальных проблем современности. Кто рассказывает? Денис Нугаев. Аналитик, дата-журналист, создатель и автор крупнейшего действующего русскоязычного Telegram-канала в сегменте популяризации демографии «Data distributor». Более 25 авторских аналитических материалов по демографии и экономике набрали 1+ млн просмотров, результаты работ на постоянной основе упоминают ведущие деловые и отраслевые СМИ постсоветского пространства. Карьерный трек включал в себя работу аналитиком в госкорпорации, инвестиционном фонде, федеральном деловом медиахолдинге, а также компании в сфере консалтинга.