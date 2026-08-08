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Дэмнейшн Фест (Damnation Fest)

Peak Sound
Большая Семёновская улица, 42с3

Начало:

Завершение:

500₽
Возраст 18+
Концерты
Фестивали

Про событие

Чувствуешь, как адреналин падает до критической отметки, а скука медленно захватывает всё вокруг? Значит, пришло время встряхнуться по-настоящему! Это место, где привычная реальность перестаёт существовать. Громче звук, ярче эмоции, мощнее энергия. Здесь каждый рифф бьёт точно в цель, а каждая минута заряжает так, что забываешь обо всём остальном. Это не просто фестиваль — это событие, которое ты запомнишь надолго. Встречай участников сего безумия: СОГРА (сладж метал) TORN SLUG (сладж/стоунер/грув метал) Специальный Гость — ТРЁХА РЕЗКИЙ EXPERIENCE ХМАРЬ (дэс/блэк метал) GORELIGION (горгринд)

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