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Дело

Сообщит организатор (Мособласть)

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1300₽
Возраст 18+
Концерты
Вечеринки
Необычное
Фестивали

Про событие

Дело — фестиваль экспериментальной музыки на земляничных полях в 2 часах от Москвы. На одни выходные бывший режимный объект утратит символическую силу и станет вместилищем двух сцен. С вечера и до утра: дарк джаз, саунд-арт, нойз и фри джаз. Выступят: tih i radosten / Салават Сафиуллин / МОСКОВСКАЯ ШУМОВАЯ МАНУФАКТУРА / Катя Рекк / Dr((0))me / Технический пруд / Vzepyah / AYSOH / shulamis / Тим Ляховский / Влад Темонен / Мицелий / Гудни / Снежные свесы / CHORNAYA IZBA Точное место проведения станет доступно при покупке билета за сутки до события. Контакт организатора — https://t.me/delofest_bot

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