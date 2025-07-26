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Про событие
Дело — фестиваль экспериментальной музыки на земляничных полях в 2 часах от Москвы. На одни выходные бывший режимный объект утратит символическую силу и станет вместилищем двух сцен. С вечера и до утра: дарк джаз, саунд-арт, нойз и фри джаз. Выступят: tih i radosten / Салават Сафиуллин / МОСКОВСКАЯ ШУМОВАЯ МАНУФАКТУРА / Катя Рекк / Dr((0))me / Технический пруд / Vzepyah / AYSOH / shulamis / Тим Ляховский / Влад Темонен / Мицелий / Гудни / Снежные свесы / CHORNAYA IZBA Точное место проведения станет доступно при покупке билета за сутки до события. Контакт организатора — https://t.me/delofest_bot
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