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Делаем новые свечи из использованных

Топь
Угрешская улица, 2с53, подъезд 1

Начало:

Завершение:

900₽
Возраст 18+
Мастер-классы

Про событие

Если у тебя дома стоят баночки от свечей, которые жалко выбросить, а новые свечи не хочется покупать, потому что ты предпочитаешь сделать что-то сам, тогда этот мастер-класс для тебя. На мастер-классе можно будет: – выбрать баночку, которая уже была свечой, или принести свою тару; – закрепить фитиль; – смешать очищенную основу с ароматами; – при желании добавить цвет, блестки или декор; – собрать свечу под своё настроение. Можно принести с собой: – чистые баночки для своих свечей (например, 2-3 небольших или одну большую); – баночки с остатками свечей, чтобы организаторы переработали их для следующих мастер-классов. Этот мастер-класс не только о создании свечей, но и о возможности: – дать остаткам вторую жизнь; – немного сэкономить, если ты любишь свечи; – добавить в жизнь ручной процесс и творчество; – сократить лишнее потребление и упаковку. Маленький шаг, который всё равно имеет значение. Опыт не нужен – всё покажут и расскажут.

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