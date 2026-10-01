На мастер-классе ты будешь вручную расписывать отдельные элементы рамы, а затем соберёшь их вокруг зеркала в единую композицию. Можно вдохновиться старинными изразцами, майоликой, цветами, орнаментами и этническими мотивами — или придумать собственный сюжет. Мастер поможет подобрать цвета, выстроить композицию и аккуратно соединить все детали. Уметь рисовать совсем не обязательно: здесь одинаково красиво будут смотреться и сложные узоры, и простые наивные рисунки. Такая вещь не должна быть идеально ровной. Следы кисти и небольшие несовершенства как раз делают её живой, тёплой и по-настоящему твоей.