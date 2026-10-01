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Декоративное зеркало

Дом Липы
Проспект Мира, 52с3

Начало:

Завершение:

5500₽
Возраст 16+
Мастер-классы

Про событие

На мастер-классе ты будешь вручную расписывать отдельные элементы рамы, а затем соберёшь их вокруг зеркала в единую композицию. Можно вдохновиться старинными изразцами, майоликой, цветами, орнаментами и этническими мотивами — или придумать собственный сюжет. Мастер поможет подобрать цвета, выстроить композицию и аккуратно соединить все детали. Уметь рисовать совсем не обязательно: здесь одинаково красиво будут смотреться и сложные узоры, и простые наивные рисунки. Такая вещь не должна быть идеально ровной. Следы кисти и небольшие несовершенства как раз делают её живой, тёплой и по-настоящему твоей.

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