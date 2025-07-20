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Deja-Vu: Путешествие в Париж

Летняя веранда ЦМТ, Краснопресненская наб., 12, подъезд 10

Начало:

Завершение:

от 2500₽ до 6000₽
Возраст 18+
Концерты

Про событие

Праздничное музыкальное путешествие, которое перенесёт тебя во Францию — страну, наполненную элегантностью и романтикой Программа «Deja-vu» Imperialis Orchestra— это атмосфера французского шарма, романтики, любви. Волнующий звук скрипки перенесёт тебя на вершину La tour Eiffel, откуда ты увидишь всю величину и красоту одного из самых загадочных городов Европы. От вечнозеленых хитов французского шансона до самых современных популярных композиций. Легендарная музыка французских исполнителей: Edith Piaf, Charles Aznavour, Isabelle Geffroy (Zaz), а также музыка из мюзикла «Notre-Dame de Paris». Изысканные и яркие, они исполнят лучшее в ярком и свежем прочтении. И Париж заиграет яркими цветами — прямо в центре Москвы на высоте! Сбор гостей с 16:00, начало концерта в 17:00

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