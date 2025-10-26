Музыка Dehydrated — это коктейль из жесткости и ярости брутального метала, подмешанный мелодичностью и интеллектуальностью прогрессивных тяжелых стилей, приправленный женским экстремальным вокалом. Каждый концерт — это шоу, наполненное энергетикой, которая высасывает из слушателя все живое и делает его по-настоящему обезвоженным. Саппорт: Valen’TIME — alternative horror metal из Санкт-Петербурга, в котором собраны крутейшие музыканты. Музыка Valen’TIME погрузит в свою пугающе волшебную атмосферу, пронизывающую до костей. Сумасшедший драйв и разрывающие эмоции.