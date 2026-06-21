На лекции с дегустацией поговоришь об армянской архитектуре XX века и попробуешь армянские вина. Среди всех республик Советского Союза Армения, кажется, сумела создать самую мощную и самобытную архитектурную школу. Ты поговоришь о том, как она формировалась в первой половине XX века, но больше всего внимания уделишь армянскому модернизму, то есть архитектуре 1960–1980-х. Поговоришь об основных течениях, именах и постройках этого выдающегося периода. Армянское виноделие сегодня переживает ренессанс, и молодые талантливые энологи создают весьма интересные и современные вина из древнейших автохтонов. Страна, считающаяся самой первой винной державой в мире, будет представлена незаурядными образцами белых, оранжевых и красных вин из Араратской долины и Арени. Ты узнаешь: – всю историю армянской советской архитектуры от 1920-х до 1980-х; – творческие биографии главных фигур армянского модернизма: Рафаэля Исраэляна, Артура Тарханяна и Джима Торосяна; – что такое национальный романтизм и как он развивался на армянской земле; – как в 1960-е годы в Армении удавалось сооружать мемориалы геноциду армян; – как Джим Торосян сумел наполнить памятник 50-летия советской власти религиозной и архаической символикой. Как проходит лекция с дегустацией: – Лекция состоит из нескольких тематических блоков: часть из них посвящена архитектуре, часть — вину. – Архитектурные блоки будут чередоваться с собственно дегустацией, чтобы ты мог равномерно воспринимать информацию и между ней чувствовался баланс. – За дегустацию отвечает профессиональный сомелье. – Ты можешь не спешить выпивать напиток в дегустационном блоке, а смаковать его во время следующей порции архитектурной лекции. В стоимость билета включены легкие закуски.