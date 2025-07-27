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[солдаут] Дегустация вина по сериалу «Ганнибал»

Руф
Новослободская, 48

Начало:

Завершение:

5500₽
Возраст 18+
Необычное
Еда

Про событие

Ужин с Ганнибалом — звучит рискованно. Но этот вечер безопасен: кровь остаётся на экране, в бокале — только лучшее вино. Чуть пугающе, предельно изысканно — и очень вкусно. Погружайся в эстетику сериала «Ганнибал» (2013) с Мадсом Миккельсеном: его вина, ритуалы и культ вкуса. Ты попробуешь классические и неоклассические вина, которые могли бы стоять на его столе. Узнаешь больше о гурманстве, идеальных сочетаниях и о том, какие вина можно откупорить в России. В стоимость входит: вино, фуршет, разговоры о сериале и тот самый Hannibal mood. Дегустацию проведёт сертифицированный член Московской ассоциации сомелье, совладелец бара «Ещё вина» и кофеен «Кофеварка», Тимофей Ильин.

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