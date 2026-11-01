В дзене сказано: «Страдающий над вечной пропастью домов открой ворота деформации и впусти дух Ю-металла». 12 ноября выйдет культовый подпольный альбом Деформации Детства, а Савва aka Chili Pipirs отпразднует День Рождения. Ю-металл призывает. Лайнап: Or Else Metalltalks Библиотека им. Ленина In Fracture КПД