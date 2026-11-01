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Деформация Детства: Ю-металл фест

Цеппелин №5, Слободской переулок, 6с4

Начало:

Завершение:

300₽
Возраст 16+
Концерты

Про событие

В дзене сказано: «Страдающий над вечной пропастью домов открой ворота деформации и впусти дух Ю-металла». 12 ноября выйдет культовый подпольный альбом Деформации Детства, а Савва aka Chili Pipirs отпразднует День Рождения. Ю-металл призывает. Лайнап: Or Else Metalltalks Библиотека им. Ленина In Fracture КПД

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