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В дзене сказано: «Страдающий над вечной пропастью домов открой ворота деформации и впусти дух Ю-металла». 12 ноября выйдет культовый подпольный альбом Деформации Детства, а Савва aka Chili Pipirs отпразднует День Рождения. Ю-металл призывает. Лайнап: Or Else Metalltalks Библиотека им. Ленина In Fracture КПД
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