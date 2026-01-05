Открывай год правильно — первый музыкальный шаг, который задаст тон. Погрузись в мир минимала: сдержанные биты, гипнотические ритмы и тончайшие звуковые нюансы, которые постепенно захватывают сознание. Днём эта музыка звучит особенно прозрачно — свет проникает в пространство, а ритмы мягко ведут сквозь часы. LineUp: Ogannes Garden Gentile Iturup Garry Allen Вход свободный, возможно потребуются документы, подтверждающие личность 18+