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Открывай год правильно — первый музыкальный шаг, который задаст тон. Погрузись в мир минимала: сдержанные биты, гипнотические ритмы и тончайшие звуковые нюансы, которые постепенно захватывают сознание. Днём эта музыка звучит особенно прозрачно — свет проникает в пространство, а ритмы мягко ведут сквозь часы. LineUp: Ogannes Garden Gentile Iturup Garry Allen Вход свободный, возможно потребуются документы, подтверждающие личность 18+
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