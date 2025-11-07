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Выставки
Про событие
Дорогой дедо-ценитель! Горе и радость, надежда и отчаяние, слёзы и хохмы, спокойствие и смятение, любовь и ненависть, и… Дед? Да. Личные истории раскроются в буре жизненных событий на концептуальной выставке «Дед внутри». Некогда казавшаяся уставшей (как дед) тема, заживёт новую жизнь благодаря искусству художников-энтузиастов. Бережно собранные по улочкам деревень, сёл и городов, невероятные истории дедов — живых и почивших — стали наследием, которое осмысляют через материю и слово современные мастера. Они выразили во множестве форм различные грани жизни, уникальный человеческий опыт, трагедии и фацеции. Расписание событий в рамках выставки: 7 ноября 19:00 Вернисаж Открываются двери выставки, крутится лихой винил, знакомство. 8 ноября 16:00 Коллажи (запись у https://t.me/ogurtvar) Будешь лепить дедские коллажи вместе с Соней Спросонья. Места ограничены. 8 ноября 18:00 Паблик-ток «Эйджизм как явление» В коллаборации с Ч.П. Будешь обсуждать: эйджизм в искусстве — конфликт или разрыв поколений. Как быть с передачей знаний и опыта? 9 ноября 16:00 Кинопросмотр «Гарольд и Мод» Вместе с Ч.П. Посмотришь фильм, порефлексируешь, поделишься мыслями. 14 ноября 19:00 Финисаж Попрощаешься с выставкой, подумаешь о вечном Обрати внимание, что выставку можно посетить только 7, 8, 9 и 14 ноября. Тебя ждут в пространстве 37А. Чтобы узнать адрес, пишите боту в тг слово «ДЕД»: https://t.me/cult_ura_bot
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