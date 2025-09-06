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Никогда не знаешь, в какой момент тебя настигнет деконструкция, особенно если предстоит встреча с этой компанией: Для тебя играют: рванина — experimental / noise rock / spoken word. машина, полная зла — noise rock / digital hardcore / breakcore. харп — noise rock / punk rock / alternative. поцелуй отца — post punk / spoken word. магнолия — grungegaze. шулер — punk / experimental.
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