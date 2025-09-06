ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Москва
  2. События

Deconstruction

Склад №3
Малая Семёновская улица, 5с2

Начало:

Завершение:

600₽
Возраст 16+
Концерты

Про событие

Никогда не знаешь, в какой момент тебя настигнет деконструкция, особенно если предстоит встреча с этой компанией: Для тебя играют: рванина — experimental / noise rock / spoken word. машина, полная зла — noise rock / digital hardcore / breakcore. харп — noise rock / punk rock / alternative. поцелуй отца — post punk / spoken word. магнолия — grungegaze. шулер — punk / experimental.

Контакты

Телефон

ВКонтакте

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Свидание в темноте «Снова влюбиться»
Свидание в темноте «Снова влюбиться»
до

13500₽

День заботы о себе (Wellness Day 2026)
Выбор редакции
День заботы о себе (Wellness Day 2026)

Бесплатно

Свидание «Пикник в темноте»
Свидание «Пикник в темноте»
до

15500₽

Что обо мне подумают?
Что обо мне подумают?

1200₽

Шахматный турнир для начинающих
Шахматный турнир для начинающих

1500₽

Джазовый бранч с Moscow Ragtime Band
Джазовый бранч с Moscow Ragtime Band

750₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста