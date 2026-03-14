Без правил. Без пауз. Только энергия. На одной сцене — главные исполнители и резиденты, живые выступления и винил, плотный грув и грязный разнос. 2 Танцпола, которые не отпускают до последнего удара. В программе: электро брейкс, русский электро панк, драм-н-басс, хард грув и техно. Грубый звкк, прямой контакт с танцполом и атмосфера настоящего андеграунда. За погружение в ритмы драм-н-басс в эту ночь будет отвечать команда проекта Pulse с дебютным шоу, на котором выступят резиденты таких проектов, как Mudra Music, Ломанные Ритмы и, конечно же, резиденты проекта Pulse. Вход свободный, но организатор принимает донаты. Дебош // электро брейкс, русский электро панк, драм-н-басс, хард грув и техно Trust True Podlesskaya Sh1nshil DOB Switch FILIMONOVA Centurion Meskina Antidmit Triple A Vlados Sufiya PULSE шоу //драм-н-басс: AFRO LIRA ARSI STILD NEYRUS DIMA DUMS MAGIC PILL SOF