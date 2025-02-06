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Дай поцелую и всё пройдёт. Бабушке посвящается

Культурный центр «Артишок»
Новослободская, 45Б

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Бесплатно
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Выставки

Про событие

Экспозиция выставки представляет собой и квартиру, и деревенский дом бабушки, метафорический собирательный образ того дома детства, где у кого-то оно начиналось, у кого-то расцветало, а у кого-то закончилось. 47 современных художников через многообразие медиумов, концептуальных идей и средств выразительности исследуют свои семейные традиции, детские воспоминания, ценности, которые передавались из поколения в поколение. Авторы предлагают зрителю обратиться к личному опыту — увидеть собственные истории, поделиться эмоциональным откликом с окружающими и поразмышлять о связи с близкими людьми. В одном пространстве переплетаются старые фотографии и семейные реликвии, сказки и детские игрушки, знакомые до боли предметы быта и ностальгические отсылки к любимым блюдам. Для тех, у кого бабушки уже ушли, эта выставка становится способом выразить благодарность за всю доставшуюся нам безусловную любовь и мудрость. Для тех, чьи бабушки с нами, это бережное напоминание: не упустить момент, позвонить или взять билет на поезд, и вновь окунуться в атмосферу заботы и тепла. Часы работы: Вт–Пт 12:00–20:00 Сб–Вс 12:00–19:00 Пн – выходной

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