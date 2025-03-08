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Day and Night

Омельченко (Omelchenko)
Староконюшенный пер., д. 32

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Бесплатно
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Выставки

Про событие

Персональная выставка Марата Шемиунова. Выставка посвящена магии театра и неповторимой красоте балета. В самом её названии отражена многогранность искусства во всех его проявлениях: «арабеск» — невероятно изящная и, вероятно, самая известная позиция в балете. Автор выставки — талантливый танцовщик Марат Шемиунов — уже более 25 лет успешно работает и как художник. За это время он принял участие в нескольких коллективных художественных проектах, а также провёл более 15 персональных выставок в России, Италии, Великобритании и Японии. Художник-график, он обладает удивительным чувством линии и гармонии, что делает его картины ювелирно выверенными, а сюжеты — глубоко философскими. Ты увидишь серию «Арабески» и картины-скульптуры, выполненные в технике 3D печати с применением обработки объемной модели графики искусственным интеллектом.

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