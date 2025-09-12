ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
Выбор редакции
  1. Москва
  2. События

Давай потом, или Как я перестал бояться прокрастинации и начал жить

Библиотека по естественным наукам РАН, Малый Знаменский переулок, 11/11

Начало:

Завершение:

от 1000₽ до 1500₽
Возраст 6+

Про событие

На лекции разберут, что это за зверь такой противный – прокрастинация, и как её приручить (или хотя бы уговорить не мешать жить). Что тебя ждёт: — Теория не в занудной форме, а в формате простых и понятных объяснений; — Реальные примеры и истории с пометкой «жиза»; — Рабочие лайфхаки и мемы в тему, которые будут по душе твоему внутреннему лентяю; — Дружелюбная атмосфера: 100% понимания, 0% осуждения, мы все так или иначе с этим сталкивались. Кто рассказывает? Руслан Хамибин – автор проектов «Хамибин 2.0» и «Кот с микрофоном», блогер, автор сотен научных статей и патентов (ещё не опубликованы, но уже на подходе, т.к. автор научился справляться с прокрастинацией).

Контакты

Телефон

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Свидание в темноте «Снова влюбиться»
Свидание в темноте «Снова влюбиться»
до

13500₽

День заботы о себе (Wellness Day 2026)
Выбор редакции
День заботы о себе (Wellness Day 2026)

Бесплатно

Погружение в темноту: мир ощущений
Погружение в темноту: мир ощущений
до

1850₽

Свидание «Пикник в темноте»
Свидание «Пикник в темноте»
до

15500₽

Густав Климт — Поцелуй. Картина с золотой поталью
Густав Климт — Поцелуй. Картина с золотой поталью

4000₽

Языки народов России
Языки народов России

от 1600₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста