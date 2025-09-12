На лекции разберут, что это за зверь такой противный – прокрастинация, и как её приручить (или хотя бы уговорить не мешать жить). Что тебя ждёт: — Теория не в занудной форме, а в формате простых и понятных объяснений; — Реальные примеры и истории с пометкой «жиза»; — Рабочие лайфхаки и мемы в тему, которые будут по душе твоему внутреннему лентяю; — Дружелюбная атмосфера: 100% понимания, 0% осуждения, мы все так или иначе с этим сталкивались. Кто рассказывает? Руслан Хамибин – автор проектов «Хамибин 2.0» и «Кот с микрофоном», блогер, автор сотен научных статей и патентов (ещё не опубликованы, но уже на подходе, т.к. автор научился справляться с прокрастинацией).