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RNDM
Наставнический переулок, 13-15с3

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Завершение:

1200₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Вечеринка для любителей передовой драм-н-бейс и джангл музыки. Гость ночи: Супер-продюсер и диджей родом из Санкт-Петербурга, ныне проживающий в Великобритании, эксклюзивный артист Critical Music (UK), автор 4-х студийных альбомов и множества успешных ЕР, синглов и ремиксов — Enei. Компанию ему составят резиденты проекта: Subwave, Traffic, Untrue, Alyness, Cnof. LineUp: • Enei (Critical Music, UK/RU) • Subwave • Traffic • Untrue • Alyness • Cnof

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