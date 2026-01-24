Вечеринка для любителей передовой драм-н-бейс и джангл музыки. Гость ночи: Супер-продюсер и диджей родом из Санкт-Петербурга, ныне проживающий в Великобритании, эксклюзивный артист Critical Music (UK), автор 4-х студийных альбомов и множества успешных ЕР, синглов и ремиксов — Enei. Компанию ему составят резиденты проекта: Subwave, Traffic, Untrue, Alyness, Cnof. LineUp: • Enei (Critical Music, UK/RU) • Subwave • Traffic • Untrue • Alyness • Cnof