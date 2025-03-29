Кто на самом деле виноват в том, что люди ссорятся? Что такое негативный цикл? Почему в нем так легко застрять и как он заставляет людей мучить друг друга долгими и изматывающими обсуждениями, которые влияют на ощущение близости, надежности и уважения внутри пары? Поговоришь о том, как изменить конфликтное взаимодействие, обнаружить модели поведения, отправляющие отношения под откос, и научиться говорить на языке привязанности. Ну а помогать в этом тебе будут известные киногерои, в чьих отношениях присутствует та же динамика, которую семейные психологи наблюдают в своих кабинетах. Лектор: Дарья Атаманова - системный семейный психолог, автор подкаста «Потрещим по швам» про психологию и кино.