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Дарья Атаманова «Ссоры в отношениях: почему мы не можем услышать друг друга?»

Библиотека по естественным наукам Российской академии наук, Знаменка 11/11 с1

Начало:

Завершение:

от 1200₽ до 1500₽
Возраст 12+
Кино

Про событие

Кто на самом деле виноват в том, что люди ссорятся? Что такое негативный цикл? Почему в нем так легко застрять и как он заставляет людей мучить друг друга долгими и изматывающими обсуждениями, которые влияют на ощущение близости, надежности и уважения внутри пары? Поговоришь о том, как изменить конфликтное взаимодействие, обнаружить модели поведения, отправляющие отношения под откос, и научиться говорить на языке привязанности. Ну а помогать в этом тебе будут известные киногерои, в чьих отношениях присутствует та же динамика, которую семейные психологи наблюдают в своих кабинетах. Лектор: Дарья Атаманова - системный семейный психолог, автор подкаста «Потрещим по швам» про психологию и кино.

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