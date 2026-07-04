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Дарк Блум х Дисконуар х Демоны грусти

Зангези, Гончарная улица, 7/4с1

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от 0₽ до 800₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Три московских промо объединяются в стенах Зангези, чтобы провести ночь на стыке нескольких жанров. С вечера во дворе клуба обоснуются Демоны Грусти со своим характерным дарк вейв звучанием. На основной сцене Дарк Блум будет раздавать хардгрув и техно, а второй танцпол заполнит эстетика Дисконуар — дарк диско и электронной танцевальной музыки (ebm). Диджеи: Демоны Грусти Vasilii Volchok Sem Smirnov Kiellän Alfajove Дарк Блум: Nikita Pikul Promise.Dima Peach Touch Evidance Yablochko Zelenoe Lutanina Дисконуар: Andre & Gavaldi Bulgakov Monowave DKTN Двор с 19:00-23:00 вход свободный Клуб с 22:00 по билетам

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