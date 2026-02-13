Dark Bloom развернётся в стенах Fabula HQ. Тематика события — тёмный маскарад. Маленькая игра и тайна в пространстве, где индустриальность сочетается с красотой и искусством. Внутри ночи — выставка под кураторством Анны Деминой. Разгонять тусовку будут хедлайнеры Raumtester и Hipushit, при поддержке резидентов bloom с b-day сетом Peach Touch, и артиста новой волны Volchiy voy. Dress code: Dark Masquerade. Образы приветствуются, но не обязательны.