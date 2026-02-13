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Dark Bloom Masquerade

Fabula HQ, Самокатная улица, 4с1

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Завершение:

от 1700₽ до 3200₽
Возраст 18+
Выставки
Вечеринки
Необычное

Про событие

Dark Bloom развернётся в стенах Fabula HQ. Тематика события — тёмный маскарад. Маленькая игра и тайна в пространстве, где индустриальность сочетается с красотой и искусством. Внутри ночи — выставка под кураторством Анны Деминой. Разгонять тусовку будут хедлайнеры Raumtester и Hipushit, при поддержке резидентов bloom с b-day сетом Peach Touch, и артиста новой волны Volchiy voy. Dress code: Dark Masquerade. Образы приветствуются, но не обязательны.

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