Сотрудничество Сальвадора Дали и Пабло Пикассо с «Русским балетом» Сергея Дягилева по праву можно считать одной из самых ярких коллабораций ХХ века. Оба художника повлияли на развитие танца эпохи Модерна, работая над костюмами, декорациями, а порой даже сценариями к дягилевским балетам. Как проявили себя кубизм и сюрреализм в танце? Чем обернулись незаурядные эксперименты в области сценографии? И как знакомство с русской культурой отразилось на жизни и творчестве выдающихся испанцев? В программе: — история «Русского балета» Сергея Дягилева; — скандальные кубические балеты с участием Пабло Пикассо; — Пикассо и Ольга Хохлова: роман испанского авангарда с русским балетом; — «Первое параноическое представление». Сюрреалистические балеты Сальвадора Дали. Лектор: Елизавета Шемякина, искусствовед, филолог, актриса.