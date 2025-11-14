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Дали и Пикассо в «Русском балете»

Дали & Пикассо
Старая Басманная улица, 15Ас4

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Завершение:

1400₽
Возраст 16+
Выставки

Про событие

Сотрудничество Сальвадора Дали и Пабло Пикассо с «Русским балетом» Сергея Дягилева по праву можно считать одной из самых ярких коллабораций ХХ века. Оба художника повлияли на развитие танца эпохи Модерна, работая над костюмами, декорациями, а порой даже сценариями к дягилевским балетам. Как проявили себя кубизм и сюрреализм в танце? Чем обернулись незаурядные эксперименты в области сценографии? И как знакомство с русской культурой отразилось на жизни и творчестве выдающихся испанцев? В программе: — история «Русского балета» Сергея Дягилева; — скандальные кубические балеты с участием Пабло Пикассо; — Пикассо и Ольга Хохлова: роман испанского авангарда с русским балетом; — «Первое параноическое представление». Сюрреалистические балеты Сальвадора Дали. Лектор: Елизавета Шемякина, искусствовед, филолог, актриса.

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